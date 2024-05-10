Kırıkkale'de kaçakçılara operasyon

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de kaçakçılara operasyon
Kırıkkale'de kaçak ürünle ticaret yapanlara operasyon gerçekleşti. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen bir kaçakçılık operasyonunda, polis ekipleri tarafından dört şüpheli gözaltına alındı.

Bu operasyonda, 38 bin 800 adet makaron, bin 555 adet cinsel içerikli ürün ve 40 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor.

3 ile 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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