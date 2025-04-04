Kırıkkale'de koku faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77'si kurtarıldı

Yahşihan ilçesinin Hacıbalı köyünde hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki Sakin Ulusoy, her gün olduğu gibi 100 küçükbaş hayvanını otlattıktan sonra menfezden geçirdiği sırada keskin bir koku fark etti. Dere yatağından akan atık suyun yaydığı bu koku, hayvanları olumsuz etkiledi. Hayvanlardan 23'ü olay yerinde telef olurken, 77'si köylüler ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Bir hayvan da telef olduğu sanılırken, ekiplerin müdahalesiyle menfezden çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın talimatı üzerine, AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Uzman ekipler, menfezden akan sudan numune alırken, telef olan hayvanlar üzerinde de inceleme yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Atar, olay yerinde yaptığı açıklamada, hayvanların ölüm nedeninin yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacağını belirtti.

"ACAYİP BİR KOKU VARDI"

Hayvanlarının telef olduğunu belirten yetiştirici Sakin Ulusoy, olayla ilgili, "Hayvanların arkasından geliyordum, acayip bir koku vardı. Hayvanlar etkilendi. Hayvanları ben çıkartayım dedim ama baktım, zehirleneceğim. Mecburen bıraktık, muhtarı aradım. Komutanlar geldi, Allah razı olsun, onlar da yardımcı oldu. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, gaz maskesiyle içeri girdiler. Normalde girilmiyor. Sayın Valimiz de sağ olsun, bütün ekipleri gönderdi. Yardımcı oldu. Allah işini gücünü rast getirsin" dedi.

"HAYVANLARI KURTARMAK İSTEDİM AMA MÜDAHALE EDEMEDİK"

Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam saatlerinde köylümüz Sakin Ulusoy beni aradı. 'Muhtarım yetiş, hayvanlarım telef oluyor' dedi. Olay yerine geldiğimizde menfezin altında hayvanların içeri girdiğini ve ağır bir koku olduğunu fark ettik. Kendisi de biraz içeride durmuş, yarı baygın durumdaydı. Ben de hayvanları kurtarmak için müdahale etmek istedim ama giremedik. Daha sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Allah razı olsun, onlar müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise içeride kalan hayvanları dışarı çıkardı. Özellikle Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum. Gecenin bu saatinde tüm ekipleri yönlendirdi, sağ olsun" dedi.

"ÇOBAN NEREDEYSE BAYILACAKTI"

Köy sakinlerinden çiftçi Dursun Doğan ise, "Telefon ettiğimizde jandarma ekiplerimiz geldi gerekeni yaptı. İtfaiye geldi maskeyle bir kısmını kurtardı. Herkes geldi, yoksa biz giremiyorduk kokudan. Çoban bayılıyordu, neredeyse ambulansı arıyorduk, temiz havaya çıkınca geri ayıldı" şeklinde konuştu