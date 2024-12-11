Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca pahalıya patladı. Neden kaçtığı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca pahalıya patladı. Neden kaçtığı belli oldu

Kırıkkale’de polisin ‘dur’ ihtarına uyamayarak kaçan şüpheli takip sonrası yakalandı. 50 kilometre kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Nefes kesen kovalamaca sonrası yakalanan zanlıya 123 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de 22 yaşındaki sürücü C.T., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 06 BVA 286 plakalı hafif ticari aracıyla kaçtı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca, Bağlarbaşı Mahallesi 870. Sokak'ta sona erdi. Kaçış denemesiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, polisin sıkı takibiyle etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan C.T., ehliyetsiz araç kullanma cezasından kurtulmak için kaçmayı tercih etti. Ancak bu çaba, sürücüye ağır bir fatura çıkardı. C.T.'ye toplamda 123 bin 500 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan O.U. (23) ile birlikte gözaltına alınan sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca pahalıya patladı. Neden kaçtığı belli oldu

Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca pahalıya patladı. Neden kaçtığı belli oldu

Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca pahalıya patladı. Neden kaçtığı belli oldu

Kırıkkale’de nefes kesen kovalamaca pahalıya patladı. Neden kaçtığı belli oldu

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