Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10-16 Aralık 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda, 87 adet sentetik ecza, 62,37 gram metamfetamin, 37 adet ecstasy, 31,79 gram sentetik kannabinoid, 0,89 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

​​​​​​​

Gözaltıa alınan 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

76 ilde zehir tacirlerine operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi76 ilde zehir tacirlerine operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Son Haberler
Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Güney Kore'de 'sıkıyönetim komutanı' Park An-su tutuklandı
Güney Kore'de 'sıkıyönetim komutanı' tutuklandı
Dün hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı
Dün hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı
TMSF'den dev satış. İhaleye çıkıldı
TMSF'den dev satış. İhaleye çıkıldı