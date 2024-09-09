Kırıkkale'de yaşayan hayvansever aile terk edilen yavru köpeklere sahip çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, hayvansever bir aile tarafından anneleri tarafından terkedilen dört yavru köpek kurtarıldı.

Altun ailesi, ilçedeki bir mesire alanında piknik yaparken annesi tarafından bırakılan ve açlık çeken dört yavru köpeği fark etti. Kısa süre içinde zayıf ve halsiz durumdaki köpekleri sütle beslemeye başlayan aile, yavruların bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Betül Altun, "Piknik yaparken saat 6 civarında dört yavru köpek gördük. Bir tanesi hastaydı ve hareket edemiyordu. Annelerinin gelmesini beş saat bekledik ama gelmeyince köpekleri sütle beslemeye başladık. Hasta olan yavru şu an biraz daha iyi ama hala ayağa kalkamıyor" şeklinde bilgi verdi.