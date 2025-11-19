Elif Şafak, Türkiye’nin en bilinen kadın yazarlarından. Panellerin, seminerlerin ve yurtdışı davetlerinin de gözde konuşmacılarından. Ancak bir süredir başarılarından farklı bir biçimde gündemde.

Adı daha önce de intihal iddialarıyla gündeme gelen Elif Şafak, en somut iddiayı gündeme getiren bir başka yazar Mine G. Kırıkkanat ile bir süredir karşı karşıya.

Ulusalcı bir çizgide olduğu bilinen ve aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazan Kırıkkanat'ın, Elif Şafak hakkında Bit Palas romanında kendisine ait Sinek Sarayı adlı eserden intihal yapıldığı gerekçesiyle açtığı davada İstinaf Mahkemesi Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinin 'intihal' kararını onadı.

23 YILLIK KAVGADA SON PERDE

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin kararında, Elif Şafak’ın 2002 yılında yayınlanan "Bit Palas" romanının 1990 yılında yayınlanan "Sinek Sarayı" kitabından yaptığı intihalin “esinlemenin ötesinde” olduğunu, olay örgüsü, karakterler ve kurgu benzerliklerinin bilirkişi raporuyla sabit bulunduğunu belirtildi.

İstinaf talebi reddedilerek, mahkemenin davacıya maddi–manevi tazminat ödenmesine yönelik kararı yerinde bulundu.

KIRIKKANAT KARARI BÖYLE KARŞILADI

Karar sonrası X hesabından paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "Emeğin, fikrî mülkiyetin ve telif hakkının korunmasına katkı sağlayan bu karar nedeniyle mutluyum. Bu sonucu, haklarını savunan tüm yazarlar adına da önemli görüyorum. Yıllar önce kaleme aldığım Sinek Sarayı’nın gölgesini taşıyan satırların artık resmen intihal olarak tespit edildiği bugün ilan edilmiş oldu. Emeğin hakkı er geç yerini buluyor" ifadelerini kullandı.

YAYINCILAR DA YAZARLAR DA TARAF OLMUŞTU

Kırıkkanat ile Şafak arasındaki bu intihal davası, edebiyat ve yayın dünyasını da karıştırmıştı. Şafak’ın yayıncısı olan Doğan Kitap “intihal” iddialarını iddia sahiplerini kınayarak cevaplamış, Şafak ise “Bu dava kişisel takıntı ve art niyet üzerine kurulmuştur” demişti.

Dava, edebiyat lobilerini de karşı karşıya getirmişti. 130 yazar, Elif Şafak için bildiri yayınlayarak “Bazı çevreler sosyal medyada Elif Şafak‘ı hedef alan bir linç kampanyası başlattı. Paylaşımların içeriği ve üslubu, dertlerinin edebiyat olmadığını düşündürüyor. Bizler, edebiyatçılar olarak, bu linç kampanyasını hayret ve endişe ile izliyoruz" ifadeleri altına imza atmıştı.

ŞAFAK’IN İLK SUÇLANMASI DEĞİL

Sevenleri için şoke edici de olsa Elif Şafak daha önce de intihal iddialarıyla gündeme gelmişti. İşte onlardan bazıları: