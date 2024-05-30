Kırklareli'de kaçak define avcıları suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA
Kırklareli'de kaçak define avcıları suçüstü yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, evde asansör sistemi kurup 20 metre derinlikte çukur açarak kaçak define arayan 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyünde S.Y.'nin evinde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Yapılan baskında, evde 20 metre derinliğinde bir çukur ve bu çukura inmek için kullanılan asansör sistemi bulundu. Kazı yapan S.Y., T.T., E.D., ve İ.P. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, tarihi dönemlere ait 43 el yazması kitap, asansör sistemi, metal arama ve el dedektörü, ip merdiven, gaz maskesi, el feneri, hilti ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "İzinsiz olarak define araştırması yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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