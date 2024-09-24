Kırklareli’nde 16 kaçak yakalandı

Aktarılan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurmak istedi. Araç dur ihtarına uymadı ve kovalamaca başladı. Kısa sürede polis ekipleri aracı yakaladı. Araçta yapılan aramada 16 kaçak sığınmacı yakalandı.

Kaçak sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş.'nin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., A.E. ve H.F. tutuklandı.