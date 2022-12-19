Kırklareli’nde sahte içki operasyonu

Ülke genelinde düzenlenen ‘Zincir 2’ operasyonu çerçevesinde Kırklareli’nde sahte içki ele geçirildi.

Ülke genelinde ‘Zincir 2’ kod adıyla yapılan operasyon çerçevesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde A.G. isimli şahsa ait 3 adreste yapılan aramalarda plastik şişelere doldurulmuş vaziyette, el yapımı toplam 41 litre şarap ele geçirildi.

Lüleburgaz ilçesinde ise L.K. isimli şahsa ait adreste yapılan aramalarda rakı şişelerine doldurulmuş, sahte olduğu değerlendirilen 3 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



(Kaynak: İHA)