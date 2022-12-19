19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kırklareli’nde sahte içki operasyonu

Kırklareli'nde şüpheli şahıslara ait 3 adrese sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda toplam 41 litre şarap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:53
Takip Et

Kırklareli'nde 41 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde sahte içki operasyonu
+
Aa
-

Ülke genelinde düzenlenen ‘Zincir 2’ operasyonu çerçevesinde Kırklareli’nde sahte içki ele geçirildi.

Ülke genelinde ‘Zincir 2’ kod adıyla yapılan operasyon çerçevesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde A.G. isimli şahsa ait 3 adreste yapılan aramalarda plastik şişelere doldurulmuş vaziyette, el yapımı toplam 41 litre şarap ele geçirildi.
Lüleburgaz ilçesinde ise L.K. isimli şahsa ait adreste yapılan aramalarda rakı şişelerine doldurulmuş, sahte olduğu değerlendirilen 3 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.