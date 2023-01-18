Kırklareli’nde alkol denetimi: 68 sürücüye ceza

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan alkol denetiminde 68 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince kentin 6 ayrı noktasında alkol denetimi yaptı.
Denetimlerde 68 sürücüye 206 bin 266 lira ceza kesildi, 17 araç trafikten men edildi ve 6 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
(Kaynak: İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.