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Kırklareli’nde alkol denetimi: 68 sürücüye ceza

Kırklareli’nde kentin 6 ayrı noktasında alkol denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 68 sürücüye ceza kesildi. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:43
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Kırklareli’nde 68 sürücüye ceza kesildi

Kırklareli’nde alkol denetimi: 68 sürücüye ceza
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan alkol denetiminde 68 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince kentin 6 ayrı noktasında alkol denetimi yaptı.

Denetimlerde 68 sürücüye 206 bin 266 lira ceza kesildi, 17 araç trafikten men edildi ve 6 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.


(Kaynak: İHA)

 

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