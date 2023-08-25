Kırklareli'nde 745 bin kök kenevir ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 745 bin 250 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kırklareli'nde 745 bin kök kenevir ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Lüleburgaz, Merkez, Demirköy ve Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 745 bin 250 kök kenevir, 1 gram metamfetamin, 7 gram bonzai ele geçirildi.

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Ele geçirilen kenevirler öbek öbek imha edildi.

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