Kırklareli'nde 745 bin kök kenevir ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Lüleburgaz, Merkez, Demirköy ve Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 745 bin 250 kök kenevir, 1 gram metamfetamin, 7 gram bonzai ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler öbek öbek imha edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 745 bin 250 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Lüleburgaz, Merkez, Demirköy ve Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 745 bin 250 kök kenevir, 1 gram metamfetamin, 7 gram bonzai ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler öbek öbek imha edildi.