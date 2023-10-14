Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadeleye özel harekat polisinden destek

Denetimde düzensiz göçle mücadele için araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerin bir süre daha devam edeceği bildirildi.

Denetimin amacı

Denetimin amacı, düzensiz göçle mücadele etmek ve yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyenleri engellemek. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından kente 100 özel harekat polisi sevk edildi.

Denetimin kapsamı

Denetim, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı. Tedbir amaçlı uygulama noktalarına kapan kuruldu.

Denetimin süresi

Ekiplerin denetimleri 24 saat esasına göre bir süre daha devam edecek. Denetimlerin ne kadar süreceği ve ne kadar sonuç alındığı henüz açıklanmadı.