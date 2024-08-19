Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Salih K.'nin kullandığı otomobil, Koruköy köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Furkan S. hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Salih K. ile araçta bulunan Ogün K. ve Doğan D'nin tedavileri devam ediyor.
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