Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: AA
Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Kırklareli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Salih K.'nin kullandığı otomobil, Koruköy köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan S. hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Salih K. ile araçta bulunan Ogün K. ve Doğan D'nin tedavileri devam ediyor.

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