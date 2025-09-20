Kırklareli'nde otomobil yangını korkuttu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dindoğru Mahallesi Mektep Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Mektep sokakta 39 ACB 086 plakalı binek bir otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

