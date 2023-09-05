Kırklareli'nde sel felaketi: 2 ölü 4 kayıp

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağı sonucu meydana gelene sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kırklareli'nde sel felaketi: 2 ölü 4 kayıp

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Yaşanan sel felaketi sonrası ölü sayısı 2'ye yükselirken kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

ftwlutrwuueojqacan99wa.webpBölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

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ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Kayıp olan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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