Kırklareli’nde tartıştığı eşini bıçakladı

Çamlık Sokak'ta 32 yaşındaki Yunus A. ile 30 yaşındaki karısı Bahar A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cebindeki bıçağı açan Yunus A., karısını bıçakladı. Panikleyen adam koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Yunus A. ise polis ekiplerini çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.