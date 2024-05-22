Kırklareli’nde tartıştığı eşini bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde tartıştığı eşini bıçakladı

Kırklareli’nde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanarak ifadesi alındı.

Çamlık Sokak'ta 32 yaşındaki Yunus A. ile 30 yaşındaki karısı Bahar A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cebindeki bıçağı açan Yunus A., karısını bıçakladı. Panikleyen adam koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Yunus A. ise polis ekiplerini çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

aw209842-01.jpg

aw209842-02.jpg

aw209842-03.jpg

Son Haberler
‘Bende anahtar vardı’ oyunu tam not aldı Kültür Sanat
‘Bende anahtar vardı’ oyunu tam not aldı
Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı Gündem
Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Müsavat Dervişoğlu: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı Gündem
Müsavat Dervişoğlu: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı
Samsun’da organik tarım yapan çiftçiler artıyor Yerel Haberler
Samsun’da organik tarım yapan çiftçiler artıyor
Bu mekanlardan döner yiyenler tehlikede! İstanbulluları korkutan görüntüler Ekonomi
Bu mekanlardan döner yiyenler tehlikede! İstanbulluları korkutan görüntüler
Yargıtay’dan tüm kiracıları sevindirecek karar. Ev sahipleri şok geçirecek Gündem
Yargıtay’dan tüm kiracıları sevindirecek karar. Ev sahipleri şok geçirecek
Ektikleri kenevirleri sularlarken yakalandılar Yerel Haberler
Ektikleri kenevirleri sularlarken yakalandılar