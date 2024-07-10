Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek Antalya'yı salladı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını kazanan Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya’da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Antalya girişindeki Döşemealtı ilçesinde ailesi ve Antalyalılar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Zeybek, üstü açık otobüsle kent turu yaparak vatandaşları selamladı.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen törende Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başpehlivan Zeybek ve ikinci sırayı alan Mustafa Taş ile Kırkpınar’da derece yapan diğer pehlivanlara hediyeler verdi. Böcek, yaptığı konuşmada, Antalyalı güreşçilerin ata sporunda kendilerini bir kez daha gururlandırdığını belirtti.

Antalya’da uzun yıllardır yağlı güreşe destek veren Böcek, “Antalya’ya 7. kez altın kemeri getirmeyi başardık. Aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah Yusuf Can Zeybek, altın kemeri ebedi olarak Antalya’ya getirecek.” dedi. Böcek, belediyeler bünyesinde 500’e yakın güreşçinin olduğunu ve yağlı güreşi Türkiye genelinde sevdirmeye devam edeceklerini vurguladı.