Kırkpınar'da altın kemerin sahibi belli oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık mücadelesi sona erdi. Finalde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek, başpehlivanlık unvanını üst üste ikinci kez kazandı. Bu zaferle altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda serisini sürdüren Zeybek, büyük bir başarıya imza attı.

Yusuf Can Zeybek, Sarayiçi Er Meydanı’ndaki turlarda Kürşat Korkmaz, Yıldıray Akın, Mustafa Arslan ve Hüseyin Gümüşalan’ı yenerek finale çıktı. Geçen yılın şampiyonu olan Zeybek, Turan Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Serhat Gökmen’i geçerek finalde 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Taş ile karşılaştı.

30 yaşındaki Antalyalı pehlivan Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor. Fiziksel gücü ve kondisyonuyla dikkat çeken Zeybek, güreş otoritelerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı. Rakiplerinin güreşlerini analiz edip stratejisini buna göre kuran Zeybek, bu yıl da seriyi sürdürmek için final müsabakasına çıktı.

Diğer taraftan, Sinoplu 27 yaşındaki “Çayırın Efendisi” olarak tanınan Mustafa Taş, 2022 yılında çıktığı baş boyundaki performansıyla dikkat çekti. İlk senesinde Kırkpınar’da ikincilik yaşayan Taş, geçen yıl Cengizhan Şimşek’in ceza almasıyla unvanı devraldı. Ancak geçen yılki rövanşta Yusuf Can Zeybek’e yenilmişti. Bu yılki finalde ise Mustafa Taş, rövanş için sahaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, başpehlivanlara başarılar diledi ve müsabakayı izlemek üzere protokol tribününe geçti.

Başcazgır Şükrü Kayabaş’ın salavatı sonrası peşreve çıkan başpehlivanlar, tribünleri coşkuyla selamladı. Boy ve cüsse olarak denk olan başpehlivanlar, müsabakaya hareketli bir başlangıç yaptı.

Yusuf Can, kasnaktan çift dalma yapmak için yoğun hamlelerde bulunurken, Mustafa Taş bu hamleleri bertaraf etmek için çaba harcadı. Pasif güreştiği gerekçesiyle karşılaşmanın 20. dakikasında Mustafa Taş’a ihtar verildi. Ancak normal sürede galibin çıkmaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlama bölümünde de Mustafa Taş'a bir ihtar daha verildi.

Yusuf Can Zeybek karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ın kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı.