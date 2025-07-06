Kırkpınar'ın başpehlivanı Orhan Okulu, altın kemerini taktı

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından ödül ve kupaları takdim edildi.

Başpehlivan Orhan Okulu'nun altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taktı.

Dereceye giren güreşçilerin ödüllerini Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Akalın, Kadim Durmaz, Fahri Özkan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran verdi.