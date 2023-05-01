Kirli seçim propagandası. Binlerce bu oy pusulasından dağıtılmış

Zonguldak’ta bazı mahallelere üzerinde Ayasofya’nın ‘cami’ ve ‘müze’ olduğuna dair iki ayrı tabelalı oy pusulaları dağıtıldı. Din istismarının tam gaz sürdüğü ülkemizde bahsi edilen oy pusulasının üzerine 'tercih senin' yazıldı.