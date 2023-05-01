Kirli seçim propagandası. Binlerce bu oy pusulasından dağıtılmış

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Zonguldak’ta Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleriʹnde oy kullanacaklara yönelik üzerinde Ayasofya tabelası görseli bulunan binlerce oy pusulası dağıtıldığı ifade edildi.
Bahsi edilen oy pusulasının üzerinde 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ ve ‘Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’ yazan tabelanın bulunduğu iki ayrı oy tercih bölümü yer alıyor.
Bu oy pusulalarının, Zonguldak’taki farklı mahallelere dağıtıldığı ifade ediliyor.
"DİN ÜZERİNDEN TOPLUMU AYRIŞTIRMAK İSTİYORLAR"
Oy pusulasını sabah evinden çıkarken tesadüfen bulduğunu ifade eden 30 yıllık terzi Ahmet Kahraman, "Ülkenin ekonomisi, dış politikası, beyin göçü, eğitim ve sağlık sistemi dururken küllenmiş bir tartışma üzerinden oy devşirmeye çalışan, din üzerinden toplumu ayrıştırmak isteyen bu anlayışı kabul etmiyoruz" açıklamalarında bulundu.