Kırmızı başlıklı adamlar

Kırşehir'de yağmur hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise korunmak için farklı yöntemler buldu. Başlarına ıslanmamak için leğen geçiren 2 kişiye kırmızı başlıklı adam lakabı takıldı.

Kırmızı başlıklı adamlar

İHA'nın haberine göre, kentte aniden bastıran yağmura şehirde bulunan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar; otobüs durakları ve kapalı alanlarda bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Ani bastıran yağmurla birlikte trafikte de sürücüler zor anlar yaşadı. Kırşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında bulunan birçok rögar kapağı taştı. Bağbaşı bölgesinde sel sularının akması da vatandaş kamerasına yansıdı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü görevlileri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, maddi hasarlı birçok trafik kazası meydana geldi. Kırşehir Valiliği ise dün akşamdan meteorolojik veriler gözetilerek uyarılarda bulunmuştu.

Öte yandan kentte etkili olan yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Buldukları kırmızı leğenleri şemsiye gibi kullanan vatandaş da kameralara yansıdı.

Bu olayı gören vatandaşlar "Bu durum bile ünlü masal kırmızı başlıklı kızı anımsattı. Bunlar da kırmızı başlıklı adam" yorumunu yaptı.

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