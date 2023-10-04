Kırmızı Bülten’le aranan IŞİD’li tahliye edildi Ankara’da yaşıyor. Şok iddia

Kazakistan’da IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranırken Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve sahte kimlikle Ankara’nın Polatlı ilçesinde yakalanan D.K’nın tahliye edildiği iddia edildi.

Kazakistan makamlarının gereken belgeleri göndermemesi nedeniyle “delil yetersizliğinden” tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kazakistan uyruklu IŞİD üyesi D.K., Ankara’da ikamet ettiği öne sürüldü.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 35 yaşındaki D.K., Suriye'deki iç savaşın şiddetlendiği 2013 yılında Kazakistan’dan Mısır’a gitti. Sonraki durağı ise Türkiye oldu. Türkiye’deki IŞID yapılanması ile temas kuran D.K., çeşitli illerde evlerde konakladı. Gaziantep’e gittiğinde Maksat isimli bir kişinin evinde kaldı; onun yardımı ile kaçak yollarla Suriye’ye geçti.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN KARARI ÇIKARDI

D.K., IŞİD’e katılmadan önce başta Kazakistan vatandaşlarına hitaben "Mücahitler” isimli bir video çekerek "cihada katılma" çağrısı yapmıştı. Kazakistan istihbaratı, bu videonun yayılması üzerine yaptığı incelemede, D.K.’nın IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gittiğini tespit etti. İstihbarat çalışması sonrasında, D.K.'nın IŞİD’e katılmadan önce Kazakistan’da örgüte üye kazandırmak üzere faaliyet gösteren “Davut Cemaati” ve “Birleşik Kazak Cemaati” isimli yapılanmalara mensup olduğu, bu yapılar içinde aktif faaliyette bulunduğu belirlendi.

Kazakistan istihbaratı, o sırada Suriye’de bulunan D.K. hakkında toplanan bu delil ve bilgileri INTERPOL’e bildirdi. INTERPOL de, 2014 yılında D.K. hakkında Kırmızı Bülten'le arama kararı çıkardı.

TÜRKİYE’DE SAHTE KİMLİKLE DOLAŞTI

D.K., iddianamede yer verilen ifadesine göre, Suriye’de bulunduğu süre boyunca kaçak yollarla sık sık Türkiye’ye geçti. Türkiye’ye giriş yaptığında da, IŞİD’liler tarafından hazırlanan sahte kimlik sayesinde rahatlıkla hareket etti; örgütün Türkiye yapılanması tarafından belirlenen evlerde kaldı.

İSTANBUL'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLAN KARDEŞİ SINIRDIŞI EDİLDİ

İddianamede dikkat çeken bir diğer unsur ise D.K.’nın kardeşinin de IŞİD üyesi olması. Buna göre, D.K.’nın kardeşi 2015 yılında Türkiye’deydi. 2015 yılında Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’na saldırı hazırlığı içindeyken polis operasyonuyla yakalandı ve sınırdışı edildi.

ANKARA POLATLI'DA GÖZALTINA ALINDI

Nisan 2021'de ise Türkiye güvenlik güçlerine, "Kırmızı Bülten'le aranan D.K. isimli şahsın araçla Ankara’ya geleceği" istihbaratı ulaştı. 2 Nisan 2021 günü, D.K.'nın aracı, güvenlik güçlerince Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında durduruldu ve gözaltına alındı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

D.K. 2 Nisan 2021 günü çıkarıldığı mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi ve 29 ay tutuklu kaldı. Bu sürede Türkiye'den yetkililer Kazakistan yönetimiyle temas kurarak D.K.'nın IŞİD üyeliğine ilişkin istihbarat birimlerinin elindeki bilgi, belge ve videoları talep etti. Ancak Kazakistan, D.K’nın tutuklu kaldığı süre içerisinde kendi vatandaşına ait bilgi ve belgeleri Türkiye yargısına göndermedi.

Astana'nın belge göndermemesi nedeniyle D.K., IŞİD üyeliğinden yargılandığı davanın geçen haftaki duruşmasında "delil yetersizliği" gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmanın Nisan 2024'te görülmesi beklenirken, IŞİD’li D.K. şu anda Ankara’da bir adreste yaşıyor.