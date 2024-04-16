Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

Züleyha Öncü
Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı dolandırıcı İstanbul'da yakalandı
İnterpol’ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan dolayı aradığı Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada İstanbul’da düzenlenen Mahzen-27 operasyonunun detaylarını açıkladı.

Dolandırıcılık suçundan dolayı hakkında İnterpol’da Kırmızı Bülten ile arama kararı çıkan aynı zamanda 2 ayrı hırsızlık suçundan dolayı yine hakkında sarı bülten çıkarılan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsın Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov olduğu belirtildi.

Bakan açıklamasının devamında hangi bülten ile aranırsa aransın her suç örgütleri ve zehir tacirlerinin peşlerinde olduklarını belirtti.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

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