Kırmızı ışıkta durmayan sürücüler dronla yakalandı. Sürücülere yağmur gibi ceza yağdı

Kırklareli’nde polis ekiplerince kırmızı ışık ihlaline karşı dronlu denetim yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

KAYNAK: İHA
Kırmızı ışıkta durmayan sürücüler dronla yakalandı. Sürücülere yağmur gibi ceza yağdı


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Lüleburgaz ilçesinde dronlu trafik denetim yaptı. Kımızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Sürücülerin kurallar ihlalleri dron'a yansıdı.

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