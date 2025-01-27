Kırmızı kart, 9 gol! Süper Lig'in süper maçı

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Kırmızı kart, 9 gol! Süper Lig'in süper maçı

Trendyol Süper Lig 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. 9 golün atıldığı maçta kazanan 5-4 ile Kasımpaşa oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Tam 9 golün atıldığı maçı 5-4'lük skorla Kasımpaşa kazandı. Hatayspor maçın henüz 8.dakikasında kırmızı kart gördü ve kalan süreyi 10 kişi oynadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmanın 8. dakikada Francisco Calvo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan konuk ekip, 15. dakikada Boutobba ile 1-0 öne geçerken 20. dakikada ise Cemali Sertel'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ile farkı 1'e indirdi. 39'da ise Kilama kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı.

SON GÜLEN KASIMPAŞA OLDU

İlk yarı bitmeden kazanılan penaltıyla bir gol daha bulan Atakaş Hatayspor, devreye 3-2 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, 54'de Aytaç Kara ile 3-3 beraberliği yakaladı.

58'de bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar, takımını 4-3 öne geçirdi. 69. dakikada Mamadou Fall, maçta bir kez daha eşitliği sağlayan golü attı ve skor 4-4 oldu. Zorlu maçın son golü 76. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

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