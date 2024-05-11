Kırmızı Kedi kitaplarına sansür. Gerekçesi fıkra gibi

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin raflara koyulmasını ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in istemediğini belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 17 Mayıs’ta 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nın hazırlığını yaparken fuarda Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Timur Soykan gibi birçok yazarın kitabını yayınlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin çıkardığı kitapların raflara konulması yasaklandı.

Kırmızı Kedi Yayınevi hakkındaki yasak kararını ise CHP’li Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay, yaptığı paylaşımla duyurdu.

tele1.com.tr’den Ebru Kaymaz’ın sorularına yanıt veren Adnan Atalay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in isteğiyle Kırmızı Kedi Yayınevi'ne yasak getirildiğini ve protesto amacı ile kendilerinin de fuara katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Daha fuar başlamadan kendilerine siyasi içerikli kitapları getirmeyin dendiğini söyleyen Atalay, karara tepki gösterdiklerinde ise "Belediye başkanımız Mehmet Sekmen bu kitapları istemiyor" diye bir açıklama yapıldığını aktardı. Atalay, bize eğer kitaplar fuara getirilirse gelip kaldıracaklarını söylediler dedi.

‘BU KİTAPLAR YASAKLI YAYINLAR DEĞİL’

Söz konusu kitapların Merdan Yanardağ’a, Barış Pehlivan’a İsmail Saymaz’a ait kitaplar olduğunu belirten Atalay, " Bu kitaplar yasaklı değil, yasaklı olsa bir zaten getirmeyiz" diyerek "ne hakla siz polis misiniz?’ diye tepki gösterdiğini söyledi.

KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ'NİN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kitaplarına getirdiği yasaklamanın ardından Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon'dan bir kınama açıklaması geldi. Mehmet Sekmen'i daha önce Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyı savunurken gördüklerini hatırlatan Hepkon, Kırmızı Kedi yazar ve kitaplarının okuyucularla buluşmasının engellenmeye çalışıldığını ellerinden gelse yayınevini de kapatmaya çalışacaklarını söyledi. Hepkon, bu zorbalığı ve kitap düşmanı bağnazlığı protesto ettiklerini ifade etti.