Kırmızı Kedi Yayınevi'nden bir ilk. İlk kez bir Türk yayınevi Pekin Kitap Fuarı'nda kitap tanıtımı yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırmızı Kedi Yayınevi'nden bir ilk. İlk kez bir Türk yayınevi Pekin Kitap Fuarı'nda kitap tanıtımı yaptı

30. Pekin Uluslararası Kitap Fuarı (BIBF) 13-23 Haziran tarihleri arasında Pekin’de düzenlendi. Kırmızı Kedi Yayınevi, Pekin Kitap Fuarı’nda kitap tanıtımı yapan ilk Türk yayınevi oldu.

Çin’in başkenti Pekin’de 30. Pekin Kitap Fuarı düzenlendi. Fuarda Kırmızı Kedi Yayınevi, Türkiye Beijing Büyükelçiliği, Dünya Sinoloji Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’de Sinolojinin Doğuşu” adlı kitabın lansman töreni yapıldı.

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Yapılan etkinliğe Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon, Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi Kuşak ve Yol Akademisi (Dünya Sinoloji Merkezi) Başkan Yardımcısı Fan Jun ve “Türkiye’de Sinolojinin Doğuşu” kitabın ana yazarı Prof. Dr. Giray Fidan olmak üzere yaklaşık olarak 50 konuk katıldı.

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Giray Fidan ve Ayşe Gül Fidan'ın kitabının 16. yüzyılda Çin'e seyahat eden Türk gezgin Ali Ekber Hıtayi'nin "Hıtayname" adlı eserini yeniden gündeme getirdiğini belirten Büyükelçi Musa, bu seyahat kitabının, dönemin Çin ülkesindeki şehirlerin, kalelerin yanı sıra festival kutlamaları gibi kültüre dair çok değerli bilgiler içerdiğine dikkati çekti.

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YENİ BİR VİZYON SAĞLANILMASI HEDEFLENİYOR

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Fidan ve Ayşe Gül Fidan'ın kitabının 16. yüzyılda Çin'e seyahat eden Türk gezgin Ali Ekber Hıtayi'nin "Hıtayname" adlı eserini yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bu seyahat kitabının, dönemin Çin ülkesindeki şehirlerin, kalelerin yanı sıra festival kutlamaları gibi kültüre dair çok değerli bilgiler içerdiğine dikkati çekti.

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Hıtayname kitabının Türk bilginlerin, Çin kültürüne yönelik derin merak ve saygı duygusuna ve onu anlamaya yönelik erken çabalarına tanıklık ettiğini belirten Musa, "Bundan bugüne dair nasıl bir mesaj çıkarmamız gerekiyor düşünmeliyiz. 16. yüzyıldaki dünya haritasını bir an gözünüzün önüne getirin. Türkiye ve Çin dışında bugün hala var olan kaç ülke sayabilirsiniz? Bu, ortak tarihimizi ve Türk-Çin ilişkilerinin anlamını kavramak açısından önemli bir husustur." dedi.

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Türk gezgini Ali Ekber Hıtayi’nin Hıtayname adlı eseri Osmanlı İmparatorluğunun Çin tarihine, diline, kültürüne ve toplumuna dair görüşlerinin yer aldığı temel eserlerden birisi olarak kabul görüyor. Bu kapsamda “Türkiye’de Sinolojinin Doğuşu” kitabı, yapılan araştırmalara yeni bir vizyon sağlamayı hedefliyor.

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Türkiye'de Sinoloji'nin ilk örneklerinin Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda kaleme alınan Hıtayname'ye kadar götürülebileceğini ifade eden profesör Giray Fidan, o dönemde Çin'in kuzeyinin "Hıtay" olarak adlandırıldığını, Hıtayname'nin de "Çin kitabı" anlamına geldiğini söyledi.

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Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon, Pekin Kitap Fuarı sonrasında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı Kedi bir ilki gerçekleştirdi... İlk kez bir Türk yayınevi Pekin Kitap Fuarı'nda kitap tanıtımı yaptı. Giray Fidan, Ayşe Gül Fidan ile birlikte yazdığı "Türkiye'de Sinolojinin Doğuşu" kitabını tanıttı ve okurlara imzaladı. Pekin Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa ve Dünya Sinoloji Merkezi Başkan Yardımcısı Fan Jun'un da birer konuşma yaptığı etkinlik büyük ilgi gördü

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