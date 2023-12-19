Kırmızı listede yer alan vaşak cep telefonu kamerasına yakalandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Yunus Yıldız isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla bir ağaçtaki görüntüleri kaydedildi.

"PİSİ PİSİ" DİYEREK VAŞAĞI ÇAĞIRDI

Tercan’ın Çadırkaya Köroğlu yaylasında hayvanlarını otlatan Yıldız, bir anda köpekler tarafından bir hayvanın kovalandığını fark etti. İl önce büyük bir kedi zannettiği vaşağı “pisi pisi” diyerek çağırdı. Yıldız’ın vaşak ile sohbeti ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

Bir süre ağaçta bekleyen vaşak, köpeklerin tehlikesini atlatınca inerek gözden kayboldu.