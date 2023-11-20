Kırmızı Oda'nın usta oyuncusu Ömer Karanlık hayatını kaybetti

Muhteşem Yüzyıl'dan Kırmızı Oda'ya Çakallarla Dans 2'den Şevkat Yerimdar'a kadar birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Ömer Karanlık 65 yaşında hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kırmızı Oda'nın usta oyuncusu Ömer Karanlık hayatını kaybetti

Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Esenyurt Yeni Mezarlık'a defnedildi.

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Oyuncunun ölüm haberini duyuran Onur Akay, "En son 'Afili Aşk' dizisinde rol almıştı. Dizi ve sinema filmlerinde izlediğimiz emektar oyuncumuz Ömer Karanlık, 19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Usta karakter oyuncumuz dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, sessiz sedasız Esenyurt Yeni Mezarlık'a defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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ÖMER KARANLIK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık; Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, çok sayıda projede rol almıştır. Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, Aldatmak yer aldığı diğer yapımlar arasında yer alıyor.

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