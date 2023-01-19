Zararlarını duyunca ağzınıza sürmeyeceksiniz. Resmen ‘kırmızı şeytan’ denilen besin listesi

Halk TV’de yer alan habere göre; Yapay gıdaların zararları bilinmekle birlikte yeni zararlarının da ortaya çıkması korkuttu.

FDA gıda boyalarını genellikle zararsız olarak nitelese de bazı araştırmalar kırmızı boyayı, çocuklarda görülen hiperaktivite ve saldırganlıkla ilişkilendirildiği vurgulandı.

Beslenme uzmanı Megan Warnke, “Şu anda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'na (DEHB) sahip çocuklarda petrolden yapılan sentetik bir gıda boyası olan Red 40'tan kaçınmak iyi olabilir” ifadelerini kullandı. Red 40 bazı etiketlerde Allura Red olarak da isimlendiriliyor.

HİPERAKTİVİTEYİ KÖTÜLEŞTİREBİLİR

Bilim dergisi Nature Communications'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, sıkça tüketilen paketli ürünlerde bulunan popüler bir gıda boyası, bağırsak hastalıklarına (Crohn veya ülseratif kolite) neden olduğu ortaya çıktı.

Sağlık kuruluşları Red 40'ın tüketiminin hafif alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabileceğini ve DEHB'li çocuklarda davranışsal semptomları kötüleştirebileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Yeni yapılan bir araştırma, birçok popüler gıdada bulunan Red 40 gıda boyasının Crohn hastalığıyla bağlantısı olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın yazarı Patoloji ve Moleküler Tıp Bölümü profesörü ve baş araştırmacı Waliul Khan, “Bu çalışma, Red 40'nin bağırsak sağlığı üzerindeki önemli zararlı etkilerini gösteriyor ve bağırsak serotoninini bu etkilere aracılık eden kritik bir faktör olarak tanımlıyor” sözlerini kullandı.

Farncombe Family Sindirim Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da, "Bu bulguların bağırsak iltihabının önlenmesi ve yönetiminde önemli etkileri var" ifadelerine yer verildi.

Profesör Khan, ekibinin bulgularını hem "çarpıcı hem de endişe verici" olarak nitelendirdi ve halkı bu haberi ciddiye almaya çağırdı. Khan, "Bu araştırma, halkı günlük olarak tüketilen gıda boyalarının potansiyel zararları konusunda uyarmada önemli bir ilerlemedir” dedi.

Araştırmacılar, bir grup fareyi inceledi ve onları 12 hafta boyunca "Yaygın olarak tüketilen diyet ürünlerinde bulunan" Red 40 gıda boyasıyla besledi ve bunun deneysel kolit modellerini şiddetlendirdiğini keşfetti.

Araştırmacılar ayrıca, nöroendokrin bağırsak hücrelerinde bulunan yapay rengin belirteçleri nedeniyle bu gıda boyasına maruz kalmanın farelerde kolite duyarlılığın artmasına neden olduğunu buldu.

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

-Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalarda bulunur.

-Makarna, pişmiş tahıllar ve pirinç

-Et ikameleri

-Unlu mamüller

-Salata sosu

-Donmuş gıdalar

-Çorbalar

-Şekerler ve tatlılar

-Enerji ve sporcu içecekleri

-Yapay tatlandırıcılar

-Yiyeceklerin yanı sıra, belirli losyonlarda ve saç bakım ürünlerinde ve hayvan yemlerinde de bulunabilir.