Kırmızı ve Yeşil bültenle aranıyorlardı... Interpol tarafından yakalandılar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da Interpol Kırmızı Bültenle, Gürcistan'da Yeşil Bültenle aranan 2 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R.'nin Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle "Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P.'nin ise Antalya'da yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: