Kırmızıda geçen TIR kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Edirne'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR, kapalı kasa minibüse çarptı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Edirne'nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Havsa'dan Edirne yönüne giden N.Ç. idaresindeki 39 ADG 982 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak C.C.'nin kullandığı 34 KUP 041 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü C.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.C., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR şoförü N.Ç. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.