﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü

Bild'in haberine göre, Malezya’da yaşayan 83 ve 84 yaşında olan yaşlı çift yemekte farklı bir şey denemek istediler. Bunun üzerine kirpi balığı yiyen çift hayatını kaybetti.

Çiftin kızı Ng Ai Lee, babasının 25 Mart’ta sürekli alışveriş yaptığı bir balık dükkanından güçlü zehirler içerdiği bilinen kirpi balığı satın aldığını söyledi. Lee, “Ailem uzun yıllardır aynı balıkçıdan balık alıyor. Yemek için bu kadar ölümcül bir şeyi bilerek satın almaz ve hayatlarını tehlikeye atmazdı” dedi.

YÜZDE UYUŞMA VE NEFES DARLIĞI YAŞADILAR

Balığı tükettikten sonra, her ikisi de yüzde uyuşma, nefes almada zorluk çekti. Zehirlenme belirtileri gösteren çiftin oğlu yaşlı kadın ve adamı hemen hastaneye götürdü. Kadın aynı gün vefat ederken adam ise cumartesi günü hayatını kaybetti.

ÖLÜMCÜL TOKSİNLER İÇERİYOR

Gıda ve İlaç Dairesi’ne göre kirpi balığı, pişirme veya dondurma yoluyla yok edilemeyen güçlü ve ölümcül toksinler olan tetrodotoksin ve saksitoksin içerebilir. FDA, merkezi sinir sistemi toksinlerinin siyanürden daha ölümcül olduğunu; karıncalanma ve baş dönmesi gibi semptomların balığın yenilmesinden 20 dakika ila iki saat sonra başladığını söylüyor.