Kırşehir esnafından ’davullu, zurnalı’ Ahilik çağrısı!

Ahilik kültürünün merkezi Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri, yöresel kıyafetler giyerek davullu zurnalı yürüyüşle esnafa kutlamalara katılım çağrısı yaptı. Her yıl yapılan geleneksel kutlamalara ilginin düşük olması üzerine dikkat çekici olduğu düşünülen yöresel katılım daveti şehirde kutlamalar öncesinde uygulanıyor.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak kutlamalar öncesinde Esnaf Odaları Birliği, esnafların katılımını artırmak için davet programı düzenledi. Yöresel Ahilik kıyafetlerini giyen birlik üyeleri, kent merkezinde davul zurna eşliğinde yürüyüş yaparak, esnafları tören ve etkinliklere davet etti. Davullu zurnalı çağrı kent merkezinde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken esnaflar, oda başkanlarını dinleyerek Ahi Helvası yedi.

Ahilik Haftası kutlamaları Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde Kırşehir merkezli olarak organize ediliyor.