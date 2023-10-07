Kırşehir Gecesi büyük beğeni topladı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile Kırşehir Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Kırşehir Gecesi büyük beğeni topladı.

KAYNAK: İHA
Kırşehir Gecesi büyük beğeni topladı

Keçiören Belediyesi, ilçe sakinlerini eğlendirmek için Kırşehir gecesi düzenledi. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Altunsaray vatandaşlara sazıyla ve sözüyle keyifli bir akşam yaşattı.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Keçiören’de unutulmaz bir Kırşehir Gecesi düzenliyoruz. Ahilik Haftası ve bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı anma vesilesiyle; Anadolu’muzun güzide şehri, ozanlar diyarı Kırşehir’imiz, Abdallarımızın ve kıymetli sanatçı İsmail Altunsaray’ın sözü ve sazıyla bizimle oluyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kültürel mirasımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya el ele devam edeceğiz inşallah. Başta bu güzel programı birlikte düzenlediğimiz Kırşehir Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar’a, kıymetli protokolümüze, Kırşehirli, Ankaralı hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar da katkılarından dolayı Altınok’a Kırşehir Gecesi’ne sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

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