Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonuna 5 tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonuna 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırşehir, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cezaevinde tutuklu veya meslekten ihraç olan örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan toplam 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 euro, 11 bin 865 TL, içlerine para konularak para dağıtımı yapılan kuyumcu cüzdanları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden S.V.Ö., M.F.K., A.B.A., S.S.K. ve M.S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan M.İ.Ö., İ.E.Ö., H.S., M.Ö. ve H.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(Kaynak: DHA)

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