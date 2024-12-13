Kırşehir polisi öğrencileri bilgilendirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir polisi öğrencileri bilgilendirdi

Kırşehir'de polis "Biliyorum Güvendeyim Projesi" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Biliyorum Güvendeyim Projesi" çerçevesi kapsamında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, okul idarecilerine, öğretim görevlilerine ve öğrencilere yönelik olarak Terörle Mücadele (TEM), SİBERAY, UYUMA ve KADES projeleri hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme sunumlarının ardından yapılan söyleşide öğrenciler; görüş, öneri ve taleplerini paylaşma imkânı buldu. Programın, güvenlik farkındalığını artırmayı ve öğrencilere bireysel güvenlik konusunda rehberlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Yetkililer, projeye ilişkin faaliyetlerin farklı okullarda ve kurumlarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Kırşehir polisi öğrencileri bilgilendirdi

Kırşehir polisi öğrencileri bilgilendirdi

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