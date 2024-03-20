Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüs şehir girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

Şüpheliler Ç.P, C.B. ve E.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin şüphelilerle Malatya'dan Ankara'ya gitmek için 60 bin lira karşılığında anlaştıkları belirtildi.

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