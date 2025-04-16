Kırşehir'de 4 katlı binada korkutan yangın

Kaynak: İHA

Kırşehir’de 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aktarılan bilgilere göre Kervansaray Mahallesi 2088. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, çevredekiler yangını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar da dairelerde uyuyan komşularını uyandırmaya çalıştı.

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Alevler, dairenin yanı sıra çatının bir kısmını da sardı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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