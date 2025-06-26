Kırşehir'de 5. Lavanta Şöleni yarın başlayacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kırşehir'de 5. Lavanta Şöleni yarın başlayacak

Kırşehir Belediyesi’nin düzenlediği 5. Lavanta Şöleni, yarın saat 18.00’de Güldiken Mahallesi’ndeki Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte lavanta ürünleri stantlarının yanı sıra canlı müzik, çocuk aktiviteleri ve fotoğraf alanları da yer alacak.

Kırşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Lavanta Şöleni, 27 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 18.00’de Güldiken Mahallesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısındaki Lavanta Bahçesi’nde yapılacak.

Kuraklığın giderek artması ile lavanta ekiminin önemli bir alternatif tarım ürünü haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, yapmış oldukları çalışmalarla lavantanın Kırşehir’de yetiştirilebileceğini gösterdiklerini vurgulayarak, lavantanın Kırşehir çiftçisi için önemli bir alternatif olduğuna dikkati çekti.

2020 yılından bu yana lavanta hasadının yapıldığını hatırlatan Ekicioğlu, hasatla birlikte çiçeklerin kurutulduğunu ve Kırşehir halkına tanıtım amaçlı dağıtıldığını aktardı.

Ekicioğlu, ilerleyen süreçte bu alanda ülke ihtiyacına da katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Lavanta Bahçesini yaz boyunca sürekli ziyaretçilere açık tuttuk, daha önceki şölenlerimize de büyük ilgi ve katılım olduğunu gözlemledik. Tüm hemşehrilerimizi Kırşehir’in Koku Vadisi Lavanta Bahçemizde gerçekleştirilecek olan 5. Lavanta Şölenimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

5. Lavanta Şöleni alanında yine önceki yıllarda olduğu gibi lavanta yağı, lavanta kesesi, lavanta buketi, lavanta fidesi, mısır, pamuk şekeri, lokma tatlısı, çiğ köfte ve içecek stantları bulunacak.

Şölen alanında canlı müzik, panoramik fotoğraf çekim köşeleri ile çocuklara özel palyaço gösterisi yer alacak; çocuklara balon dağıtımı da yapılacak.

Lavanta Şöleni’ne katılmak isteyenler için yarın saat 16.30’da İş Bankası önünden ücretsiz servisler kaldırılacak.

Kırşehir'de 5. Lavanta Şöleni yarın başlayacak

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