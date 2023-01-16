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Cinsel istismara uğrayan çocuklara iğrenç sorular. Sizin kız çocuğunuz yok mu

Kırşehir’de bir lisede 7 kız öğrencinin yurt müdürü tarafından istismar edildiği ortaya çıkmasının ardından çocuklara skandal sorular yöneltildiği öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:21
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Kırşehir’de cinsel istismara uğrayan çocuklara iğrenç sorular

Cinsel istismara uğrayan çocuklara iğrenç sorular. Sizin kız çocuğunuz yok mu
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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Kırşehir’de bir fen lisesinin yurdunda kalan yaşları 13 ile 14 arasında değişen 7 kız öğrencinin yurt müdürü tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.

Öğrenci yurdunun müdürü N.A., çok sayıda çocuğu istismar etti. Çocuklar, ilk başta kendilerine ‘babacan’ davrandığını belirttikleri müdürün davranışlarının giderek değişmeye başladığını kaydetti. Müdürün, yurtta kalan kızlardan birine, “Bundan sonra yalnızca benim yanımda açık giyineceksin” dediği iddia edildi.

SKANDAL SORULAR

Olayı n yargıya taşınmasının ardından çelişkili beyan verdikleri gerekçesiyle çocukların dört kere ifadeleri alınırken müdürün avukatının çocuklara skandal sorular yönelttiği ortaya çıktı.

Müdürün avukatının çocuklara, “Hocan yatakta sana dokunduğunda bir şey hissettin mi?”, “Notların için iftira mı atıyorsun?” diye sorduğu ifade edildi.

KIZLARIN ODALARINA GİRDİ

Yurt müdürü N.A.'nın yasak olmasına karşın kızların kaldığı odalara haber vermeksizin girip çıktığı da öne sürüldü. Müdürün istismarına maruz kalan çocuklardan birinin okul dışındaki bir markette müdür tarafından sıkıştırıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Müdürün tavırlarından rahatsız olan öğrencilerden biri Kırşehir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) yardım istedi. Müdürden şikayetçi olunurken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de çocukların yanında davaya müdahil oldu. Müdür N.A. geçen yıl nisan ayında tutuklandı ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan okul müdürüne yönelik kararın 31 Ocak’ta görülecek mahkemede verileceği kaydedildi.

SAVCI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Dosyaya bakan savcı da mütalaasında, “Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki sınırı aşıldı” notuyla müdüre yönelik en ağır cezayı istedi.

Söz konusu davaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan, "Küçücük çocuklara iftira atıyorlar. Bu çocuklar aylarca uğradıkları istismarı, cinsel saldırıyı anlatmaya korktular. Bu çocuklar susmadı ve kendi haklarını kendileri aradılar. Yaşadıklarını anlattılar" dedi.

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