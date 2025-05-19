Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı zirvede kutladı

Kaynak: AA
Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı zirvede kutladı

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki zirveye tırmanış etkinliği düzenledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, tırmanış öncesi katılımcılara, tırmanış rotası, doğadaki riskler, kullanılacak malzemeler, çevresel hassasiyetler, tırmanış kuralları ve teknikleri hakkında bilgi verdi.

1kapak-003.jpg

Dağcılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile AFAD gönüllülerinden oluşan 25 kişilik ekip, sıcak hava ve şiddetli rüzgar altında 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Tırmanışı başarıyla tamamlayan grup, zirvenin ardından dönüşe geçti.

Son Haberler
Şifa arayanların uğrak noktası: Diyadin Kaplıcaları! Turist akınına uğruyor
Şifa arayanların uğrak noktası: Diyadin Kaplıcaları!
Erzincan’da 19 Mayıs çoşkuyla karşılandı
Erzincan’da 19 Mayıs çoşkuyla karşılandı
Ole Gunnar Solskjaer'den flaş itiraf! "Çok kötü bir gruba denk geldim"
Ole Gunnar Solskjaer'den flaş itiraf! "Çok kötü bir gruba denk geldim"
Sudan'da 3 yıl aradan sonra başbakan atandı
Sudan'da 3 yıl aradan sonra başbakan atandı
Hande Yener’in konserde söyledikleri gündem oldu! Sosyal medyadan tepki yağdı
Hande Yener’in konserde söyledikleri gündem oldu! Sosyal medyadan tepki yağdı