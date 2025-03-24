Kırşehir'de dev operasyon! Sakız kutusundan çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de dev operasyon! Sakız kutusundan çıktı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çiçekdağı ilçesinde H.K.'nın uyuşturucu temin ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, sakız kutusu içerisinde gizlenmiş 3 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 3 içme aparatı, 13 tabanca fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.

Operasyonda H.K. ile ikamette bulunan D.C. ve M.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.C. ve M.İ. hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kırşehir'de dev operasyon! Sakız kutusundan çıktı

Kırşehir'de dev operasyon! Sakız kutusundan çıktı

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