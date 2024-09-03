Kırşehir’de feci kazada yaralılar var

Kaynak: İHA
Kırşehir’de feci kazada yaralılar var

Kırşehir’deki trafik kazasında 5 kişi yaralandığı bildirildi.

Kırşehir'de meydana gelen bir trafik kazasında, aynı aileden beş kişi yaralandı. Kayseri'den Kırıkkale'ye doğru seyir halinde olan 43 yaşındaki Özer Ç.'nin kullandığı 06 DMP 667 plakalı otomobil, Mucur ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, kazada yaralanan sürücü Özer Ç. ile birlikte, 10 aylık Hamza bebek, 8 yaşındaki İbrahim, 11 yaşındaki Zeynep ve 37 yaşındaki Sevcan Ç.'yi araçtan çıkardı.

Yaralılar, Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Emniyet ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Milli Takım'da Arda Güler şov. Yine hayran bıraktı
Milli Takım'da Arda Güler şov. Yine hayran bıraktı
Kerem Aktürkoğlu Portekiz'e gittiği gibi geri döndü
Kerem Aktürkoğlu Portekiz'e gittiği gibi geri döndü
CHP'den Can Atalay için Meclis'e ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısı!
CHP'den Can Atalay için Meclis'e ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısı!
Kırşehir’de feci kazada yaralılar var
Kırşehir’de feci kazada yaralılar var
“Geçinemiyoruz” feryadı! Çalışanların isyanı yayılıyor
“Geçinemiyoruz” feryadı! Çalışanların isyanı yayılıyor