Kırşehir’de feci kazada yaralılar var

Kırşehir'de meydana gelen bir trafik kazasında, aynı aileden beş kişi yaralandı. Kayseri'den Kırıkkale'ye doğru seyir halinde olan 43 yaşındaki Özer Ç.'nin kullandığı 06 DMP 667 plakalı otomobil, Mucur ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, kazada yaralanan sürücü Özer Ç. ile birlikte, 10 aylık Hamza bebek, 8 yaşındaki İbrahim, 11 yaşındaki Zeynep ve 37 yaşındaki Sevcan Ç.'yi araçtan çıkardı.

Yaralılar, Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Emniyet ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.