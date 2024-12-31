Kırşehir’de FETÖ’den aranan 3 kişi yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi. Yapılan operasyonlarla, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve her biri için 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde yapılan operasyonlar sonucunda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan B.H.Y., E.A. ve A.B. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından, üç şahıs da cezaevine teslim edildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, FETÖ üyeliğinden yargılandıkları için kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu tür operasyonlarla kentteki güvenliği sağlamak ve FETÖ'nün etkisini azaltmak için çalışmalarını kararlılıkla devam ettiriyor.