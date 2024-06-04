Kırşehir’de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir’de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor

Kırşehir'de ev sahiplerinin talep ettiği yüksek kira bedelleri, kiracıları zora sokarken, ev sahipleri de bu fiyatlarla evlerini satmakta güçlük çekiyor.

Şehrin 14 mahallesinde neredeyse her camda satılık tabelası yer alıyor, ancak kiralık ev bulmak imkansız hale gelmiş durumda.

Emlakçılar Odası Derneği Başkanı Zeynal Biçici, kiracıların yüksek kira bedellerini karşılayamadığı için ev sahipleriyle mahkemelik olduklarını, ev sahiplerinin ise yüksek fiyatlar nedeniyle evlerini satamadıklarını belirtti.

Biçici, "Kiralık evler fahiş fiyatlarla sunuluyor. Ev sahipleri yüzde 600-700 oranında kira artışı yapıyor. Vatandaşlar bu fahiş fiyatlı evleri kiralamak zorunda kalıyor. Ev sahipleri de evlerini kiraya veremeyince satmak zorunda kalıyor," dedi.

"Fırsatçıların varlığı çok"

Biçici, emlakçıların da kiralık ev bulmakta zorlandığını ifade ederek, "Uygun kiralık ev bulmakta emlakçılar da zorluk yaşıyor. Ev sahipleri evlerini yüksek fiyatlarla satma gayretinde. Fırsatçı çok. Ev sahibi evini satamıyor, kiracı da kiralık ev bulamıyor," diye konuştu.

Kırşehir'de en düşük kira 7 bin 500 TL'den başlarken, bu rakam mahalleye göre 15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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