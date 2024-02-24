Kırşehir'de "narkoçelik" operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Kırşehir'de "narkoçelik" operasyonu: 4 tutuklama
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen narkoçelik operasyonuyla bir gecede çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi. Operasyonun ardından 4 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 110 kişiden oluşan ekiple; Kırşehir Merkez, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerindeki evlere eş zamanlı ve drone destekli operasyon yapıldı. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 bin 953 gram skunk, 825 sentetik hap, 858 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 kök Kenevir, 3 kök Skunk, 2 iklimlendirme kabini ve iklimlendirme sitemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 220 bin TL suç geliri, 2 hassas terazi, 9 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

aw148376-05.jpg​​​​​​​

Yapılan aramalarda bazı şüphelilerin uyuşturucuları yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi yaptıkları, bazı şüphelilerinse uyuşturucuları araçların içerisindeki bölmelere gizledikleri belirlendi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

aw148376-03.jpg

Son Haberler
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi Gündem
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi
Maltepe'de sahte içki operasyonu Gündem
Maltepe'de sahte içki operasyonu
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor Teknoloji
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı Sağlık
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Gündem
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var? Sağlık
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?