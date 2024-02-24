Kırşehir'de "narkoçelik" operasyonu: 4 tutuklama

Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 110 kişiden oluşan ekiple; Kırşehir Merkez, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerindeki evlere eş zamanlı ve drone destekli operasyon yapıldı. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 bin 953 gram skunk, 825 sentetik hap, 858 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 kök Kenevir, 3 kök Skunk, 2 iklimlendirme kabini ve iklimlendirme sitemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 220 bin TL suç geliri, 2 hassas terazi, 9 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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Yapılan aramalarda bazı şüphelilerin uyuşturucuları yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi yaptıkları, bazı şüphelilerinse uyuşturucuları araçların içerisindeki bölmelere gizledikleri belirlendi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.