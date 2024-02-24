Kırşehir'de "narkoçelik" operasyonu: 4 tutuklama

Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 110 kişiden oluşan ekiple; Kırşehir Merkez, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerindeki evlere eş zamanlı ve drone destekli operasyon yapıldı. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 bin 953 gram skunk, 825 sentetik hap, 858 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 kök Kenevir, 3 kök Skunk, 2 iklimlendirme kabini ve iklimlendirme sitemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 220 bin TL suç geliri, 2 hassas terazi, 9 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yapılan aramalarda bazı şüphelilerin uyuşturucuları yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi yaptıkları, bazı şüphelilerinse uyuşturucuları araçların içerisindeki bölmelere gizledikleri belirlendi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.