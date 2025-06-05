Kırşehir’de şehitlikte duygusal anlar

Kaynak: İHA
Kırşehir’de şehitlikte duygusal anlar

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Törene katılanlar, şehit mezarlarına karanfil bırakıp gözyaşlarıyla bayramlaştı.

Hüzünlü anların yaşandığı programda, şehit aileleri duygularını dile getirdi. Şehit babası Tuncer Yılmaz, "Bayramların gelmesini istemiyoruz. Her seferinde yüreğimiz burkuluyor, acımız tazeleniyor" diyerek yaşadıkları hüznü ifade etti. Törene Kırşehir protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Öte yandan, tören sırasında fenalaşan Şehit Piyade Üsteğmen Murat Ergül'ün ablası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Ergül'ün ablasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Kazakistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı
Kazakistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı
Aksaray’da protokol ve halkın bayram coşkusu!
Aksaray’da protokol ve halkın bayram coşkusu!
İBB soruşturmasında 2 tutuklu daha itirafçı oldu
İBB soruşturmasında 2 tutuklu daha itirafçı oldu
Trabzonspor'dan Eren Bülbül ve Ahmet Minguzzi ile tanıtım!
Trabzonspor'dan Eren Bülbül ve Ahmet Minguzzi ile tanıtım!
Valilikten motosiklet sürücülerine sürpriz hediye!
Valilikten motosiklet sürücülerine sürpriz hediye!