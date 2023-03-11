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Kırşehir'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kırşehir'de sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgarın hızı saatte 40-70 kilometreye ulaştı. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:56
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Kırşehir'de şiddetli rüzgar

Kırşehir'de şiddetli rüzgar etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Kırşehir'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehirde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar etkisini arttırarak devam ediyor.

Zaman zaman 40-70 kilometre saat hıza ulaşan rüzgardan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımızın çatı uçması, fırtına, ağaç ve direk devrilmeleri soba ve bacı gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması lazım" denildi.

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