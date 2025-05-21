Kırşehir’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlenen 3 ayrı tarihi eser operasyonunda, S.B., F.A. ve L.K.'yi yakaladı. Yapılan aramalarda Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen aralarında sikke, kolye ve madalyonların olduğu 151 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Tarihi eser kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.